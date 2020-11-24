HeadHunter Group PLC подписала соглашение с Hearst Shkulev Digital Regional Network B.V. о приобретении за 3,5 млрд рублей 100-процентной доли в ООО «Зарплата.ру». Об этом говорится в сообщении hh.ru.

Сделка между HeadHunter Group и Hearst Shkulev Digital Regional Network получила одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ. Стороны планируют закрыть ее до января 2021 года.