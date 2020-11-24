Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

«Законом предлагается возложить на Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) отдельные полномочия страховщика в части организации оказания и оплаты специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют правительство РФ или федеральные органы исполнительной власти) в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования», — отмечают в Госдуме.

Поправки направлены на повышение доступности медицинской помощи.

В составе базовой программы ОМС появится отдельная строка, определяющая нормативы объемов оказания и финансирования медпомощи в федеральных учреждениях. В 2021 году на эти цели предусмотрено 119,4 млрд рублей. А страховщиком в таких случаях будет не страховая компания, а Федеральный фонд ОМС.

Одновременно предложено уменьшить с 1—2% до 0,8—1,1% нормативный размер средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС страховой медицинской организации на ведение дела по ОМС. Это позволит к 2023 году высвободить до 6,8 млрд рублей, которые могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМС.