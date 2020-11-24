Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Третье чтение документа запланировано на 26 ноября.

Госдума поддержала распределение 1,5 трлн рублей в 2021 году, 929,4 млрд рублей в 2022 году и 1,052 трлн рублей в 2023 году. В связи с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов регионов правительство предложило дополнительно направить им 100 млрд рублей для обеспечения сбалансированности бюджетов в 2021 году.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, к бюджету поступило 876 поправок от депутатов, сенаторов и правительства. Из них принято 669, все они решают задачи повышения уровня жизни граждан, развития регионов.

«В частности, поправками ко второму чтению распределены средства на финансовое обеспечение Общенационального плана по восстановлению экономики. В 2021 году эта сумма составит 638,9 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут, например, на сохранение рабочих мест в наиболее пострадавших отраслях за счет реализации кредитной программы поддержки организаций (421,2 млрд рублей в 2021 году). На снижение ставки по ипотечным жилищным кредитам, в том числе на субсидирование ипотеки на новостройки под 6,5%, — в 2021 году на эти цели будет направлено 12,6 миллиардов рублей, а в 2022 и 2023 годах сумму планируется увеличить почти вдвое», — отметил Вячеслав Володин.

Он добавил, что тема поддержки регионов будет продолжена в постановлении Государственной Думы к третьему чтению, над которым сейчас работают депутаты. Там будут зафиксированы задачи, которые необходимо решить в ходе исполнения бюджета. Речь идет о продолжении работы по сокращению разрыва в бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Дополнительные доходы бюджета предлагается направить на развитие городского общественного транспорта, расширение программы сельской ипотеки.