Глава Московской биржи Юрий Денисов продал все имеющиеся у него акции торговой площадки, полученные в рамках программы долгосрочной мотивации для правления и менеджмента, следует из сообщения пресс-службы биржи.

«Размер доли председателя правления Московской биржи Юрия Денисова 13 ноября сократилась с 0,026860% до 0,015878%, а 16 ноября — до нуля», — говорится в сообщении торговой площадки на сайте раскрытия информации.

«С 2013 года в компании действует долгосрочная мотивация для правления и менеджмента. Программа основывается на динамике котировок акций биржи и зависит от выполнения целей стратегии компании. Все участники получают ежегодно транши в рамках программы, которые могут реализовать в установленные сроки. Юрий Денисов и несколько менеджеров компании реализовали свои транши в рамках программы в ноябре», — пояснили в пресс-службе Московской биржи.

По данным самой торговой площадки, ее рыночная капитализация составляет порядка 319 млрд рублей.