Ралли на российском рынке акций вчера утратило свою силу, и по итогам дня индекс РТС ослаб на 0,5% до 1 256 пунктов, тогда как индекс Московской биржи потерял 0,1% до 3 047 пунктов. Данный тренд в целом соответствовал трендам на европейских рынках, где индекс StoxxEuro600 опустился на 0,2%. Уход инвесторов в акции циклических секторов продолжился – в лидерах роста оказались акции нефтегазовых компаний. Курс рубля сохранялся сильным, однако его укрепление также смягчилось ближе к вечеру (+0,03% до 76,17 руб./долл.). Цены на нефть оставались сильными и продолжали демонстрировать рост (Brent повысилась на 2,5% до 46,06 долл./барр.).

Мы ожидаем, что сегодня ралли на российском рынке акций возобновится: Мы ожидаем, что ралли российского рынка акций и курса рубля сегодня возобновится на фоне позитивных новостей о продвижении вакцины и, что особенно важно,готовности Дональда Трампаначать процесс транзита власти команде Джозефа Байдена, что вызвало рост азиатских рынков сегодня утром. Высокие цены на нефть (Brent +1,3% до 46,64 долл./барр.), которые находятся на восьмимесячных максимумах, оказывают дополнительную поддержку российскому рынку акций. В лидерах роста сегодня снова должны оказаться акции нефтегазового сектора, а также бумаги циклических компаний и тех секторов, которые могут выиграть от возвращения к нормальной экономической активности. Давление на акции российского ТМТ-сектора, вероятно, сохранится, особенно в свете того, что завтра стартуют торги акциями Ozon на Nasdaq и Московской бирже. Российский онлайн ритейл Ozon Holdings Plcможет повысить цену IPOв США в сравнении с первоначальным диапазоном на фоне всплеска листингов технологических компаний по всему миру.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru(Стратегия)