Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) до 2027 года должны будут войти в систему гарантирования прав участников (СГПУ) по добровольным пенсионным программам, пишет «Коммерсант» . Предложенная ЦБ система в случае аннулирования лицензии у НПФ предполагает как выплаты гарантийного возмещения по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) в размере до 1,4 млн рублей, так и перевод средств клиента в другой фонд по выбору АСВ. Это следует из концепции законопроекта об СГПУ.

Согласно документу, НПФ должны вступить в СГПУ, оператором которой будет АСВ, до 1 января 2027 года. После этого ЦБ будет вправе аннулировать лицензию НПФ, которая не содержит сведений о наличии ограничения на осуществление деятельности по НПО.

В случае наступления гарантийного случая на получение денежного возмещения могут претендовать участники НПО на этапе накопления или же те из них, которым была назначена, но не выплачена выкупная сумма, а также их правопреемники в этих случаях. Объем возмещения не должен превышать 1,4 млн рублей и суммы взносов, сделанных клиентом по договору НПО. Эта сумма выплачивается и в том случае, если у клиента было несколько договоров по НПО на этапе накопления в одном НПФ. Если клиенту НПФ была назначена пенсия, то обязательства по ее выплате берет другой фонд, при этом пенсия должна выплачиваться с той же периодичностью и на тот же срок, что и в прежнем фонде. Их объем не должен превышать двукратного размера социальной пенсии.

Также концепция законопроекта, прежде всего для корпоративных пенсионных программ (КПП), вводит новый термин «уполномоченный вкладчик», пенсионные взносы которого составляют более 50% от общего объема взносов по НПО. При наступлении гарантийного случая они могут воспользоваться правом выбора нового фонда для перевода в него КПП. При этом все средства участников таких программ, которым не назначены выплаты, переводятся в соответствующий фонд.