Рубль недооценен по фундаментальным показателям, у него есть потенциал для укрепления к концу года. Об этом говорится в очередном ежегодном материале швейцарского банка Credit Suisse с обзором и прогнозами по основным мировым макроэкономическим показателям и финансовым инструментам.

В обзоре Credit Suisse Investment Outlook 2021 отмечается, что «главным разочарованием этого года стал курс рубля».

«Несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные (пусть и не масштабные) интервенции ЦБ РФ на валютном рынке, рубль стал одной из самых слабых валют в регионе. Бегство капитала усилилось по нескольким причинам. Во-первых, правительство решило пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами, такими как Кипр, что ускорило бегство капитала, тогда как старые схемы преференций в этом году сохранились. Новое соглашение приведет к увеличению эффективной ставки налога на операции с дивидендами и займами в иностранной валюте, которые проходят через офшорные структуры. Во-вторых, сильно изменилась структура сбережений в домохозяйствах. В частности, ЦБ РФ отметил значительный отток средств с депозитов на брокерские счета. По данным Национальной ассоциации участников фондового рынка, все больше людей готовы диверсифицировать риски национальной валюты за счет вложений в иностранные акции и еврооблигации. По нашим оценкам, благодаря этому изменению в поведении домохозяйств общий спрос на иностранную валюту в первом полугодии 2020 года вырос на 1,5—2 млрд долларов США. Поскольку волатильность на валютном рынке лишь увеличилась, а процентные ставки не выросли, не исключено, что эта тенденция сохранилась и во втором полугодии. В-третьих, с середины августа рубль торгуется в неблагоприятных геополитических условиях в связи с президентскими выборами в Белоруссии, предполагаемым отравлением лидера оппозиции Алексея Навального, неопределенностью результатов президентских выборов в США, а также недавним военным конфликтом между Арменией и Азербайджаном», — пишут аналитики.

При этом они полагают, что «рубль недооценен по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки».

«Мы считаем, что у рубля есть потенциал для укрепления к концу года с вероятным сохранением положительной динамики курса в дальнейшем до уровня 70—72 рубля к доллару США исходя из фундаментальных показателей, если не будет сюрпризов на геополитическом фронте. На наш взгляд, большинство факторов, лежащих в основе ослабления рубля в этом году, носят временный характер», — отмечается в обзоре.