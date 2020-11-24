ЦБ РФ в I квартале следующего года снизит ключевую ставку до 4%. Об этом пишут аналитики швейцарского банка Credit Suisse в очередном ежегодном материале с обзором и прогнозами по основным мировым макроэкономическим показателям и финансовым инструментам.

По мнению экспертов, в России ответные меры правительства на потрясения от пандемии оказались более эффективными, чем во многих других странах региона. «Этот успех основан на консервативной фискальной и денежно-кредитной политике, принятой до пандемии, — поясняется в обзоре Credit Suisse Investment Outlook 2021. — В результате правительство смогло увеличить расходы, не подвергая риску стабильность фискальной политики (благодаря невысокому уровню долга), а Банк России снизил ключевую ставку на 175 базисных пунктов до рекордно низкого значения в 4,25%».

В Credit Suisse ожидают, что в 2020 году реальный ВВП России сократится примерно на 4%, а в 2021 году вырастет на 2,7%. «В 2020 году экономика получила двойной удар: связанные с пандемией ограничения и локдаун во II квартале и соглашение между странами ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 20%. Наш прогноз предполагает постепенное восстановление мировой экономики (которое позволит российским нефтяным компаниям восстановить добычу) и отсутствие вспышек пандемии коронавирусной инфекции в 2021 году», — уточняется в материале.

По мнению аналитиков, восстановлению общего спроса будут способствовать сохранение адаптивной фискальной политики и более благоприятная денежно-кредитная политика. В Credit Suisse полагают, что структурный первичный дефицит федерального бюджета РФ уменьшится с 4,2% ВВП в 2020 году до 1,5% ВВП в 2021-м; основным источником финансирования дефицита станут заимствования на местном рынке (2% ВВП в 2021 году по сравнению с 4% в 2020 году).

«Мы считаем, что ЦБ РФ не достигнет целевого показателя инфляции в следующем году. По нашим оценкам, к концу 2021 года общая инфляция потребительских цен составит 3,5% год к году, о чем Центробанку хорошо известно. Таким образом, ЦБ РФ оставляет возможность для дальнейшего смягчения политики, к которому он может прибегнуть в начале следующего года. Мы ожидаем, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 25 б. п. до 4% в I квартале 2021 года», — говорится в обзоре.



Напомним, ключевая ставка на уровне 4,25% действует с 27 июля этого года . На последнем заседании совета директоров Банка России по ставке 23 октября, как и до этого в сентябре, она была сохранена на указанном уровне. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно указывала, что регулятор видит некоторое пространство для снижения ключевой ставки.