Чистая прибыль группы Росбанка по итогам девяти месяцев 2020 года составила 9,1 млрд рублей по МСФО, а чистая прибыль группы в III квартале — 2,9 млрд рублей, что на 29% выше уровня аналогичного периода 2019-го, говорится в релизе финучреждения.

Кредитный портфель корпоративных клиентов вырос на 4%, а портфель торгового финансирования — на 24%. Портфель текущих счетов и срочных депозитов корпоративных клиентов увеличился на 21%.



Чистые операционные доходы группы Росбанка продемонстрировали прирост за девять месяцев 2020-го (+8% относительно девяти месяцев 2019 года), а также за III квартал 2020 года (+13% относительно III квартала 2019-го). «Стабильный рост показал чистый процентный доход: по итогам девяти месяцев 2020 года он возрос на 6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Чистый результат по финансовым операциям составил 2,9 млрд рублей, существенно превысив уровень девяти месяцев 2019 года (прирост составил более 90%)», — сказано в сообщении.



Операционные расходы группы снизились на 7% по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года. Отчисления группы в резервы за девять месяцев 2020-го составили порядка 12,4 млрд рублей. Основной причиной роста резервов остается экономическая ситуация на фоне пандемии COVID-19, уточнили в банке.