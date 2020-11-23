На прошлой неделе ралли на мировых рынках акций продолжилось третью неделю подряд, хотя в пятницу рынки консолидировались на фоне опасений по поводу мер поддержки экономике после того как министр финансов США Стивен Мнучин заявил об истечении 31 декабря ключевых пандемических программ кредитования ФРС. Российский рынок акций завершил торговую неделю в плюсе – индекс РТС по итогам недели вырос на 2,8% н/н, тогда как индекс Московской биржи опустился на 0,2% н/н – хотя и менее сильным в сравнении с предыдущими неделями. Рублевый индекс Московской биржи колебался на фоне укрепления российской валюты (курс рубля подорожал на 1,2% н/н до 76,20 руб./долл. Российские фонды акций, как и фонды акций EM зафиксировали самый большой приток инвестиций с начала пандемии на прошлой неделе – соответственно $127 млн и $7,2 млрд. Цены на нефть шли вверх третью неделю подряд (Brent +1,7% до 44,96 долл./барр.) на фоне предстоящего заседания OPEC+, надежд на вакцину и возобновления торгов контрактом на нефть марки WTI с поставкой в январе. Как российский рынок акций, так и рынки акций EM вполне предсказуемо опережали рынки акций DM – S&P500 (-0,8% н/н), Nasdaq (+0,2%) и индекс EuroStoxx600 (+1,1%).

Ротация инвесторов из акций роста в экономически чувствительные отрасли продолжилась на прошлой неделе: Уход инвесторов в акции циклических компаний на прошлой неделе продолжился; в лидерах роста опять были акции нефтедобывающего сектора благодаря сильным ценам на нефть. Спросом пользовались акции ROSN (+13% н/н), NVTK (+4,2%), LKOD (+4,2%) и OGZD (+3,9%). Кроме того, в горно-металлургическом секторе рост демонстрировали RUAL (+10% н/н), ALRS (+8,8%) и PHOR (+2,4%), однако по акциям сталелитейных компаний, как и ожидалось, инвесторы фиксировали прибыль. Бумаги AFLT (+2,4%) и AFKS (+2,9%) заметно опережали динамику рынка. Акции технологических компаний по-прежнему снижались – HHR (-5,6%), QIWI (-5,6%) MAIL (-1,2%) и YNDX (-0,3%).

Ozon IPO: Ozon Holdings PLC предлагает инвесторам 16,9% своих акций по цене $22,5- 27,5 за АДР. Оценка компании в ходе IPO составляет $3,99-4,99 млрд руб. Ozon предоставляет прямой доступ к истории роста российского сегмента e-commerce, который характеризуется низким уровнем проникновения, масштабными инвестициями и дополнительными стимулами роста, связанными с пандемией. Ozon – наиболее узнаваемый в России бренд в сегменте e-commerce, который демонстрирует более чем двукратный рост г/г валового товарооборота на фоне развития маркетплейса. Компания остается убыточной на уровне EBITDA и СДП, так как по-прежнему находится в фазе активных инвестиций. Предлагаемый ценовой диапазон IPO находится ближе к нижней границе оценок стоимости на базе мультипликаторов компаний-аналогов, тогда как верхняя граница диапазона на уровне $27,5 практически соответствует (дисконт 5%) среднему значению диапазона оценок стоимости по 16 компаниям-аналогам с EM и DM. Потенциал роста с предложенного ценового диапазона IPO до среднего значения нашего оценочного диапазона справедливой стоимости ($5,4 млрд), составляет 36-8%. (Для более подробной информации читайте наш отчет “Ozon Holdings PLC”: IPO дает прямой доступ к российскому e-commerce по разумной цене” от 19 ноября.)

“Черная пятница” в США прольет свет на то, в какой степени надежды на вакцину смогут поддержать экономику: Рынки США в четверг будут закрыты, так как в США будут праздновать День благодарения. Потребители в США готовятся к “Черной пятнице” – дню, который традиционно открывает сезон рождественских продаж в США. Впрочем, не будем забывать о том, что на дворе 2020 г. Рост случаев COVID-19 продолжается, и привычные сцены, когда в переполненных магазинах американцы скупают товары по дешевой цене, маловероятны в этом году. По прогнозам Oxford Economics, продажи в рождественский сезон вырастут всего на 0,6% г/г в связи с пандемией, снижением доходов населения и слабой статистикой по рынку труда. Прогнозы ритейлеров не столь пессимистичны: так, вселяют в частности оптимизм прогнозы сети Walmart. Динамика индексаSolactive-ProSharesBricks and Mortar Retail Store немного опережает динамику S&P500 в этом году, однако эти данные бледнеют на фоне скачка продаж на 70% онлайн гиганта Amazon. Walmart прогнозирует успешный сезон праздничных продаж на фоне роста онлайн продаж. Розничные продажи в ближайшие выходные прольют свет на то, в какой степени надежды на вакцину могут поддержать экономику

Джо Байден планирует объявить о назначениях на ключевые посты в своей администрации уже на этой неделе. Как заявил в воскресенье агентству ABC назначенный руководителем аппарата сотрудников Белого дома Рон Кляйн, Д. Байден сделает заявление о назначениях в своей Администрации во вторник. По словам г-на Кляйна, Джозеф Байден уже выбрал министра финансов, которым, как ожидается, станет бывший председатель ФРС Джанет Йеллен. Как ожидается, на пост госсекретаря будет назначен Энтони Блинкена, тогда как на должность постпреда США в ООН – Линда Томас-Гринфильд. Советником по национальной безопасности, вероятно, станет Джейк Салливан, по мнению источников, на которые ссылается агентство Reuters. На первый взгляд, Д. Байден формирует свою администрацию из представителей умеренных демократов, к чему рынок должен отнестись благосклонно.

Макроэкономика: Эта неделя относительно спокойна с точки зрения макроэкономической статистики. В среду выйдут данные по инфляции за период с 1 по 23 ноября; рынок с должным вниманием отнесется к этим цифрам, так как рост цен в период с 1 по 16 ноября подскочил до 0,4%. На этой неделе завершаются налоговые выплаты корпоративного сектора за октябрь и в случае снижения экспорта, курс рубля может оказаться под давлением, особенно если восстановление цен на нефть окажется неустойчивым.

Цены на золото обрели поддержку у отметки примерно $1 850/унцию, однако физический спрос от фондов ETF, инвестирующих в золото, и сектора ювелирных украшений по-прежнему слабый. Многие участники рынка ожидают коррекции цен на золото до $1 700/унцию, в результате чего акции POLY и PLZL остаются под давлением. Бумаги POG продолжают снижаться на фоне эскалации конфликта между мажоритарными акционерами и прежней командой менеджмента. Акции ALRS остаются в центре внимания инвесторов на фоне сильных продаж за сентябрь-октябрь. Продажи в ходе девятой торговой сессии компании De Beersсоставили $450 млн (+13% г/г). Это только на 5% ниже пика продаж в девятую торговую сессию за последние 6 лет. Рынок будет внимательно следить за выходом данных по продажам АЛРОСы за ноябрь-декабрь, чтобы убедиться в дальнейшем потенциале роста акций компании. В сегменте цветных металлов цены на никель сегодня превысили $16 000/т, тогда как цены на медь подскочили выше $7 200/т. Рынок сталкивается с сочетанием роста китайского спроса и структурно недоинвестированным предложением меди и никеля. Рост цен на цветные металлы оказывает поддержку акциям MNOD. Цены на сталь растут на российском рынке. Тем не менее, мы вступаем в зимний сезон, когда инвесторы традиционно фиксируют прибыль по акциям горно-металлургического сектора.

Риск коррекции на нефтяном рынке усиливается на фоне дальнейшего роста цен на нефть: Мы сохраняем консервативный взгляд на динамику цен на нефть, несмотря на их продолжающийся рост в начале недели, когда цена на нефть марки Brent впервые с конца августа пробила отметку $46/барр. Оживленный новостями о прогрессе в продвижении вакцины (известно, что в пятницу компания Pfizer подала заявку на регистрацию препарата) рынок продолжает верить в рост нефтяных котировок на фоне возобновления торгов контрактом на нефть марки WTI с поставкой в январе, что оказало поддержку ценам после того, как в прошлую пятницу истек срок действия декабрьского контракта. Тем не менее, мы полагаем, что недавний рост в основном обусловлен позитивными настроениями на рынке, допуская, что в скором времени возможен разворот восходящего тренда в нефтяных котировках. Напомним, что цены на нефть марки Brent выросли на 16,5% в ноябре на новостях о прогрессе в разработке вакцины и её успешном тестировании, в то время как фундаментальные факторы продолжают указывать на ухудшение конъюнктуры рынка. Учитывая возобновление карантинных мер на ключевых европейских рынках (в Италии, Франции, Германии и Великобритании) и поступающие сообщения о планах по ужесточению локдаунов, мы считаем, что уровень фундаментальной поддержки цены на нефть находится в диапазоне $42-43/барр. (Brent), так как профицит спроса на нефть на рынке продолжает неумолимо сокращаться. В результате мы наблюдаем силь ное расхождение между справедливой стоимостью и текущими ценовыми уровнями на рынке, что указывает на то, что нефть остаётся перекупленной накануне заседания OПЕК+. Более того, мы отмечаем первые признаки роста напряженности между странами-членами сделки ОПЕК+, обусловленной недавним ростом цен на нефть. Поскольку на предварительном заседании на прошлой неделе делегатам не удалось договориться о дополнительных сокращениях добычи на 2021 г., а ряд государств выступает за ослабление ограничений, очевидно, что накануне встречи, запланированной на 1 декабря, единого мнения по вопросу дальнейшего сокращения добычи у участников нет. В связи с этим мы по-прежнему с осторожностью смотрим на рост нефтяных котировок в преддверии заседания СММК (Совместного министерского мониторингового комитета), отмечая, что завышенные ожидания итогов встречи участниками рынка предполагают высокий риск понижения котировок в том случае, если министрам странучастниц OПЕК+ не удастся сдержать свои предновогодние обещания, данные рынку ещё в середине октября.

На этой неделе отчитываются LKOD, HYDR, BSPB: Впереди относительно спокойная неделя в корпоративном секторе. Завтра финансовые результаты за 3К20 представит LKOD – мы ожидаем сильную отчетность. В четверг отчитывается за 3К20 по МСФО BSPB. Мы также ожидаем сильной отчетности и рассчитываем на потенциальный сюрприз в части качества кредитов. Акции банка выросли в цене на 20% с 22 октября (когда банк одобрил отложенные дивидендные выплаты). Цифры за 3К20, вероятно, вызовут дополнительной рост котировок. В этот же день, то есть в четверг, отчитывается за 9М20 и HYDR. Цифры, как ожидается, будут сильными на фоне рекордно высоких объемов производства в первой половине года. На этой неделе свои отчетности по МСФО также представят AKRN, FEES и RSTI.

IPO OZON сохранит повышенный интерес к акциям российских компаний: Мы сохраняем свой позитивный взгляд на российские акции, особенно на бумаги циклических компаний нефтегазового (NVTK, LKOD, TATN, ROSN), горно-металлургического (ALRS, RUAL, MNOD) и банковского (BSPB, SBER) секторов, которые занимают хорошее положение на рынке, чтобы выиграть от ротации инвесторов из акций роста в эти сектора после победы Д. Байдена на президентских выборах и быстрого развития событий вокруг начала массового производства эффективных вакцин от Covid. Таким образом, мы ожидаем, что рост российского рынка акций на этой неделе продолжится уже четвертую неделю подряд. Хотя приток средств в российские фонды акций побил второй по величине рекордный максимум этого года на прошлой неделе, что предполагает риск перегрева рынка, инвесторы сохраняют оптимизм на фоне относительно недорогих оценок стоимости российских компаний. В ТМТ секторе на этой неделе внимание инвесторов обращено на Ozon, акции которого 25 ноября, в среду, должны начать торговаться на Nasdaq и Московской бирже. Акции AFKS/SSA, вероятно, будут практически повторять динамику акций Ozon, так как АФК “Система” получит примерно 38% акций ритейлера после IPO. Учитывая отсутствие на этой неделе важных для рынка событий в корпоративном секторе и появление в секторе нового публичного игрока, акции YNDX и MAIL могут продолжить демонстрировать весьма слабую динамику и на время уйти из поля зрения инвесторов. Давление на акции золотодобывающих компаний (POLY, PLZL, POG) на этой неделе продолжится, так как аппетит к риску у инвесторов сохраняется.