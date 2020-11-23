📰 Родителям разрешат не собирать справки для получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении, пишут «Известия» . Такой законопроект разработало Минэкономразвития. Документом предлагается, чтобы при обращении за денежной выплатой граждане предоставляли информацию, а власти сами ее проверяли. В пояснительной записке к нему Минэкономразвития объясняет, что своей инициативой продолжает курс по проведению административной реформы, связанной с оптимизацией работы органов власти. Законопроект готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы. Эксперты считают, что он будет положительно воспринят населением.

📰 Курс рубля сегодня зависит в первую очередь от цены на нефть, локальной поддержкой национальной валюты выступит и уплата ноябрьских налогов, пишет «Российская газета» , ссылаясь на преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука. В середине декабря должно состояться заседание министерского мониторингового комитета стран членов ОПЕК+, линия укрепления курса рубля к доллару и евро может продолжится. Прогнозируемый курс рубля на конец года составит 72—75 рублей за доллар и 85—88 рублей за евро, считает эксперт.

📰 Британский предприниматель Евгений Лебедев, сын бывшего совладельца Национального резервного банка Александра Лебедева, стал членом британской палаты лордов с официальным титулом «Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темза и Сибири в Российской Федерации». Об этом пишет РБК . Титул присвоила королева Елизавета II. Пожизненное пэрство в системе титулов Соединенного Королевства не может быть унаследовано потомками носителя титула, однако они смогут титуловать себя как «достопочтенные».

📰 Меры господдержки помогли сохранить 5 млн рабочих мест, пишут «Ведомости» . Объем кредитных соглашений, заключенных предпринимателями в рамках разработанных Минэкономразвития льготных программ кредитования, составил около 1,5 трлн рублей. Как отмечает замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, самыми востребованными среди льготных кредитов оказались 2%-ные – именно они позволили сохранить для россиян более 5 млн рабочих мест.

📰 На некоторые товары во время ежегодной акции «Черная пятница» максимальная скидка может достигнуть 90%, пишут «Известия» , ссылаясь на Национальную ассоциацию дистанционной торговли. Число покупателей из-за развернувшейся пандемии подскочит на 20%: с 50 млн человек в прошлом году до 60 млн — в этом, сказал президент ассоциации Александр Иванов. Это произойдет за счет покупателей в возрасте старше 50 лет, которые начали активнее осваивать интернет-покупки. Самый скромный дисконт ожидается на бытовую технику и гаджеты — не более 20% и 5–10% соответственно. В прошлом году скидки на часть категорий товаров были меньше, рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли.