Партнером мероприятия выступил Юнистрим банк.

Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной площадки для открытого диалога и обмена мнениями по ключевым вопросам развития внешнеторговых отношений. Он традиционно собирает представителей бизнеса, финансовых организаций и экспертного сообщества, заинтересованных в продуктивной коммуникации по вопросам повышения эффективности международной торговли.

На форуме были представлены современные финансовые инструменты для внешнеэкономической деятельности. Большой интерес у представителей бизнеса вызвал новый продукт Юнистрим банка — бесплатные платежи и конвертация валюты в страны Еврозоны и Великобританию по контрактам ВЭД. Конвертация производится по биржевому курсу онлайн. Воспользоваться этой услугой клиент может в любое удобное время. Деньги, переведённые на счет европейского партнера, будут зачислены в течение суток.

«Одна из наших основных задач — совершенствование механизма быстрых трансграничных переводов для бизнеса, — комментирует директор по развитию банковского бизнеса Юнистрим банка Александр Ложкин. — Разработка бесплатного продукта для участников ВЭД стало очередным этапом развития стратегии быстрых трансграничных переводов для бизнеса. Это новый стимул для международной торговли и значительная экономия средств для наших клиентов».

Предприниматели также могут обратиться к специалистам Юнистрим для подготовки документов валютного контроля и бесплатно проконсультироваться по поводу соблюдения законодательства.

Участников форума заинтересовали также быстрые платежи по контрактам ВЭД в страны СНГ и ЕврАзЭС, выполняемые Юнистрим.