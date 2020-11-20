Правительство утвердило порядок предустановки программного обеспечения на гаджеты, продаваемые на территории России. Российское ПО должно будет предустанавливаться на смартфоны, стационарные компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры.

Согласно постановлению, на гаджеты, продаваемые в России, будут предустанавливать российские поисковики, браузеры, мессенджеры, новостные агрегаторы. Российское ПО должно будет присутствовать на устройствах, произведенных после 1 января 2021 года, продаваемых на территории России.