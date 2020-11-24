США в следующем году впервые в истории могут потерять свое лидерство на рынке нефтепереработки, уступив Китаю, который увеличивает свои мощности. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg и Международное энергетическое агентство (МЭА).

Cоединенные Штаты были лидером по переработке нефти с начала нефтяной эры в середине девятнадцатого века. Однако уже в 2021 году эту позицию займет Китай, прогнозируют эксперты. Смена лидера может произойти в том числе из-за того, что в Китае в настоящее время строится по меньшей мере четыре нефтеперерабатывающих завода, в то время как в США подобные предприятия закрываются.

По данным агентства, суммарная мощность китайских нефтеперерабатывающих предприятий может составить 1,2 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с нефтепереработкой всей Великобритании. При этом отмечается, что мировой спрос на топливо снизился из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, поэтому объемы добычи и переработки нефти тоже пришлось уменьшить. Сокращение составило рекордные 1,7 млн баррелей в сутки, и больше половины пришлось на американские предприятия.