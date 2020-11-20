Сроки проведения эксперимента по «Доступному Интернету» могут продлить до принятия соответствующего закона, сообщил замглавы Минцифры России Олег Иванов.

«Будет зависеть от того, как будет продвигаться законопроект [по проекту «Доступный Интернет»], <...> нужно решение министра. С другой стороны, ничего нам не мешает его продлить до прогнозного срока принятия законопроекта», — сказал он, отвечая на вопрос про сроки проведения эксперимента по проекту «Доступный Интернет».

Иванов отметил, что законопроект Минцифры по этому проекту внесен в правительство.

Эксперимент Минцифры проходит с 1 апреля, в рамках него крупнейшие российские операторы — «Ростелеком», МТС, «Билайн», «МегаФон», «Эр-Телеком Холдинг», а также виртуальные мобильные и региональные операторы будут до конца года предоставлять своим абонентам доступ к почти 400 сайтам даже при нулевом балансе на счету клиента. В список сайтов вошли сервисы «Яндекса», Mail.ru Group (соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»), а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.