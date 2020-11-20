СКБ-Банк возобновил выпуск кобрендинговой «Карты добра» с автоматическими отчислениями пожертвований в Благотворительный фонд «Синара», сообщает пресс-служба кредитной организации.



У держателей «Карты добра» предусмотрен кешбэк до 3%, при этом будет увеличенный кешбэк в размере 1,3% от любой суммы покупки в магазинах и Интернете, совершенных на территории РФ. Владельцы карты смогут поддержать детей с онкологическими заболеваниями: с каждой покупки в фонд будет перечисляться 0,3% от суммы трансакции.

Карты выпущены с обновленным дизайном.

«Чтобы стать участником проекта, достаточно оформить «Карту добра» в отделении СКБ-Банка — карта выпускается моментально, и активно пользоваться ею для повседневных трат. Чем больше будет общая сумма покупок, тем больше финансовой помощи будет перечислено фонду, — говорится в релизе.