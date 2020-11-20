Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 26 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 17 копеек. На 10:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,85 рубля (минус 36 копеек). Курс евро на 10:13 мск равнялся 90,05 рубля (минус 33 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром по паре доллар/рубль сохраняется движение к уровню 75 рублей за доллар. Если он не устоит, то готовимся к укреплению рубля до 72 рублей за доллар, это технический уровень, от которого могут возобновиться новые покупки американской валюты, пояснял эксперт.

«Рубль в паре с долларом на приближении пика налогового периода предпримет еще одну попытку пробить рубеж 76 рублей за доллар. Не исключено, что эта попытка будет успешной, но вряд ли рубль сможет развить успех и уйти под отметку 75. Отчасти российской валюте сейчас помогает коронавирус — снижается покупательная активность населения и импортеры уменьшают покупку товаров за границей. Но это явление временное: в конце этого — начале следующего года они будут восполнять складские запасы, которые сократятся в результате предновогодних покупок. Поэтому в условиях низких цен на нефть и дефицита бюджета мы не видим у рубля шансов на среднесрочный рост», — отмечал главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.