Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ЦБ получит от сделки по продаже принадлежащего ему пакета акций СберБанка на 200 млрд рублей меньше, чем предполагалось ранее. Документ, опубликован на официальном портале правовой информации. Он вносит поправки в закон «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «СберБанк России».

Закон является бюджетообразующим и внесен в Госдуму правительством РФ вместе с проектом федерального бюджета на 2021 год и последующую трехлетку.

Ранее был принят закон, который предусматривает выкуп Минфином за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) принадлежащего ЦБ РФ пакета акций СберБанка. Еще один закон устанавливает особенности перечисления в федеральный бюджет части доходов ЦБ от этой сделки. Согласно этому документу, доход ЦБ составит 300 млрд рублей. Предусматривается, что ЦБ сможет получить сумму, компенсирующую ему убыток от продажи в 2020—2023 годах кредитных организаций, в отношении которых Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства в сроки, установленные правительством РФ, но не более 200 млрд рублей.

