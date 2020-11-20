Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стимулирование использования ИП патентной системы налогообложения (ПСН) и одновременно расширяющий полномочия регионов в этой сфере. Документ был инициирован правительством РФ. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон уточняет перечень видов предпринимательской деятельности, при которых возможно применение ПСН, а также содержит нормы, направленные на создание комфортных условий для ИП, которые с 2021 года больше не смогут применять единый налог на вмененный доход (ЕНВД). При этом плательщикам ПСН предоставляется право уменьшать сумму налога на страховые платежи (взносы). Одновременно расширяются полномочия субъектов РФ, касающиеся применения ПСН. На региональный уровень передаются все вопросы, связанные с доходностью, ставками.

Законом предусмотрена унификация формулировок видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПНС, и кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, расширяется также за счет включения в него тех видов, по которым сейчас применяется ЕНВД.

Для розницы и общепита, применяющих патентную систему налогообложения, предусмотрено увеличение в три раза площади торговых залов и залов обслуживания посетителей общественного питания — с 50 кв. м до 150 кв. м. ИП, у которых есть наемные работники, смогут уменьшать стоимость патента не более чем на 50%. Для ИП без наемных работников такого ограничения нет, то есть сумму уплачиваемого налога можно сократить до нуля, если это позволяет сумма уплаченных взносов.