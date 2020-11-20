Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. Закон разработан по поручению главы государства и направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).

Так, с 1 января 2021 года ставка НДФЛ по доходам, превышающим 5 млн рублей в год, увеличится на 2%. До достижения порога в 5 млн рублей доходы будут облагаться по ставке 13%, все, что свыше, — по ставке 15%.

По данным правительства, в случае принятия закона в бюджет по итогам 2021 года поступит 60 млрд рублей, по итогам 2022-го — 64 млрд, в 2023 году – 68,5 млрд. Ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по государственной программе «Развитие здравоохранения».