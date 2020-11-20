Мобильное приложение «Помощник ОСАГО », позволяющее оформлять электронные документы о ДТП даже при наличии разногласий у водителей, начало работать на всей территории России. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА), Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).



Решение о расширении работы приложения на всю страну было принято по итогам успешного тестирования в пяти регионах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан.



«Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» позволяет оформить извещение о ДТП в электронном виде и не составлять этот документ на бумажном бланке. Процедура оформления занимает около 15 минут. Часть данных о документах (водительское удостоверение, данные о полисе ОСАГО) для извещения поступят из личного кабинета водителя на портале Госуслуг и из АИС ОСАГО. Участникам останется только проверить их правильность и выполнить фото с места происшествия, следуя специальным подсказкам, а также ввести иные данные, требуемые для составления извещения о ДТП», — сказано в сообщении.

Кроме того, в приложении появятся новые возможности:

оформление электронных документов о ДТП даже при наличии разногласий у водителей (ранее при наличии разногласий водители должны были заполнить совместное бумажное извещение о ДТП, а приложением можно было воспользоваться для фотофиксации аварии);

оформление электронных документов о ДТП с участием транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам (ранее пользоваться приложением можно было только если оба собственника попавших в ДТП автомобилей — физлица);

дополнения или корректировки данных водительских удостоверений, полученных из ЕСИА, в том числе путем сканирования штрихкода удостоверения.

«Важно, что приложение, которое уже облегчило жизнь тысячам автомобилистов пяти пилотных регионов, начнет работать на всей территории России. Причем оно станет доступно автовладельцам как раз тогда, когда задача сокращения количества визитов в офисы страховых компаний особенно актуальна из-за эпидемии коронавируса», — сказал президент РСА Игорь Юргенс.



Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» было разработано РСА, Банком России и Минкомсвязью и запущено 1 ноября 2019 года в пяти «пилотных» регионах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан. Работа приложения в этих регионах признана успешной.