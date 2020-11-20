Банк России установил официальные курсы валют на 24 ноября.

Курс доллара понизился на 25,2 копейки, составив 75,76 рубля (76,012 рубля на 21 ноября). Курс евро опустился на 32,96 копейки до 89,9347 рубля (с 90,2643 рубля на 21 ноября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:49 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,91 рубля (минус 29 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:49 мск стоил 90,19 рубля (минус 19 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 75,57 до 76,13 рубля за доллар и от 89,72 до 90,4 рубля за евро.