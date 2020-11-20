Как и ожидалось, сам факт того, что выборы состоялись, оказал рынкам поддержку, тем более, что как раз после выборов появилась информация об успешных тестах вакцин. Положительные новости о продолжающемся росте экономики Китая также поддержали рост рынков. В ближайшие месяц-два важными событиями будут (1) подтверждение плана Байдена назначить Д.Йеллен на пост министра финансов; (2) детализация по мерам монетарной политики от ФРС (пролонгирование программы выкупа активов) и от ЕЦБ (ожидается, что будет увеличен фонд поддержки экономики), ожидаемая в декабре; (3) второй тур выборов в Сенат США от штата Джорджия, который пройдет 5 января 2021г. и определит расклад сил в Сенате. Шансы на новогоднее ралли пока выглядят высокими.

Новости о вакцине и политические новости из США пока поддерживают рынки…: Накануне американских выборов мировые рынки были настроены крайне осторожно, и беспокойство инвесторов опиралось на целый ряд опасений: (1) риск того, что подсчет голосов займет от нескольких недель до месяцев и за это время политическая неопределенность сильно вырастет; (2) риск того, что после выборов начнутся массовые беспорядки, спровоцированные несогласием с результатами выборов; (3) риск того, что действующий президент Д.Трамп откажется признать результаты. Возможно, такие опасения поддерживались представителями демократов, желающих подчеркнуть неуправляемость системы при действующей власти; так или иначе, в реальности развитие ситуации пошло по гораздо более взвешенному сценарию. Тема протестов сейчас ушла с повестки дня; хотя в некоторых штатах республиканцы оспорили результаты, массового пересмотра результатов не происходит и комментарии Д.Трампа по поводу выборов выглядят достаточно умеренными в сравнении с ожиданиями. Это дало повод рынкам начать рост сразу после 3 ноября; кроме того, улучшению настроя инвесторов способствовали новости по поводу эффективности разрабатываемых вакцин.

…и шансы на новогоднее ралли остаются высокими: С точки зрения перспектив ближайших месяцев внимание рынка приковано к двум датам. 5 января в Джорджии пройдет второй тур выборов в Сенат, эти выборы будут иметь краеугольное значение для конфигурации политического расклада в США – либо в результате этих выборов Сенат будет с небольшим перевесом контролироваться республиканцами (52 голоса против 48), либо расклад будет 50 на 50, что по факту даст большие полномочия демократам. Пока рынок рассчитывает на первый вариант и на этом основании полагает, что Д.Байдену не удастся провести через Конгресс решение о повышении налоговой нагрузки на компании; это ожидание также косвенно поддерживает позитивный настрой рынков. В случае победы демократов в Джорджии, скорее всего, нужно будет готовиться к коррекции. Второй важной датой является 20 января – момент, когда новый президент должен занять Белый дом, а Д.Трамп должен признать свое поражение. Хотя эта дата представляется менее важной, чем 5 января, некоторый рост обеспокоенности может наблюдаться по мере приближения этого момента. С другой стороны, растут шансы на принятие пакета мер поддержки уже до начала года – речь идет о пакете мер на $1 трлн, который может быть одобрен Конгрессом до передачи полномочий новому президенту. Одобрение пакета мер может быть ускорено в случае назначения Д.Йеллен на пост министра финансов; анонс ее кандидатуры ожидается в районе 26 ноября и, учитывая недавнее ее высказывание в пользу более активного бюджетного стимулирования экономики, такое назначение может быть позитивно воспринято рынками. Поэтому на данный момент шансы на новогоднее ралли выглядят высокими, но уже с конца декабря инвесторы возможно будут готовиться к коррекции на рынке. При этом, сейчас на рынке происходит ротация активов из высокотехнологических акций (индекс FANG+) в стандартные активы – это связано с тем, что на фоне новостей о вакцине, инвесторы стали скупать по-прежнему дешевые акции компаний сырьевого и авиационного секторов, в то время как потенциал роста в технологических компаниях сейчас оценивается как ограниченный.

От ФРС и ЕЦБ ожидают детализации по мерам монетарной политики в декабре: Дополнительным фактором, поддерживающим оптимизм рынка, является ожидание того, что вторая волна ограничений заставит центральные банки расширить объемы предоставляемой помощи. В частности, глава ЕЦБ уже объявила о том, что руководство банка планирует разработать дополнительные меры поддержки экономики, а инвесторы полагают, что европейский антикризисный фонд в 750 млрд евро будет увеличен на 400 млрд евро в декабре. Похожие ожидания формируют инвесторы и по отношению к позиции ФРС с той только разницей, что в случае ФРС речь идет о вероятной пролонгации мер по увеличению баланса по 120 млрд дол в месяц на период 2021 года. Полномасштабная вторая волна пандемии в целом усиливает ожидания по сохранению мягких монетарных политик: ряд американских экспертов теперь полагают, что процентные ставки ФРС могут остаться на текущем низком уровне до 2025 года. При этом, следует отметить, что до последнего времени США фиксировали улучшение на рынке труда: в частности, уровень безработицы по итогам октября сократился до 6,9% при ожиданиях рынка 7,6%, а численность вновь созданных рабочих мест, хоть и оказалась ниже значения прошлого месяца, но все равно составила около 638 тыс человек, что оказалось выше ожиданий.

Экономика Китая продемонстрировала существенное улучшение в октябре: Еще одним фактором в пользу позитивных настроений в последние недели стали новости из Китая: по итогам октября, экономика Китая показала значительное улучшение траектории роста. Оборот розничной торговли продолжил восстановление и вырос на 4,3% г/г; в промышленности темпы роста остались на неизменном с сентября уровне 6,9% г/г. Впервые с начал пандемии в плюс вышел сектор строительства: в октябре рост составил 3,5% г/г. Рост инвестиций за этот же месяц был зафиксирован на уровне 12,2% г/г, а продажи недвижимости увеличились на 15,3% г/г. Рост ВВП по итогам 9мес20 составил 0,7% г/г – с учетом того, что Китай пока избегает второй волны пандемии, это значит, что по итогам 2020 года экономика Китая определенно покажет положительные темпы роста.

Эксперты продолжают обсуждать влияние пандемии на поведение и экономическую политику: Отходя от описания ситуации на рынках, следует упомянуть, что в мире продолжается активное обсуждение последствий пандемии. Недавно было опубликовано интервью Билла Гейтса на эту тему, основными ожиданиями которого можно назвать следующие моменты:

Дистанционные встречи станут частью повседневности. Это касается не только работы, но и покупок или нерабочих встреч (например, визитов к врачу или обучения). Эффект пандемии Б.Гейтс сравнивает в этом с последствиями второй мировой войны на женскую занятость – если до войны использование женского труда не было нормой, после войны оно таковой стало; Перевод от системы офисов к системе офисного коворкинга в рамках одной или нескольких компаний; Стоимость аренды в крупных городах пойдет вниз, и разрыв между ценами на недвижимость в крупных и мелких городах сократится; В отличие от многих экспертов, предрекающих постоянную череду пандемий, которые мы будем наблюдать в последующие года, Б.Гейтс достаточно оптимистичен и полагает, что опыт управления этой пандемией сделает правительства более подготовленными на случай новых эпидемий.

На прошлой неделе в России стал циркулировать переведенный на русский язык доклад о последствиях COVID-19, подготовленный летом в рамках Давосского форума (COVID-19: the great reset). Одним из важных пунктов будущих изменений авторы – один из них Клаус Шваб, основатель Давосского форума – называют значительное усиление роли государства и, как следствие, растущую вероятность перехода к росту бюджетных расходов, которые будут напрямую финансироваться центральными банками. Эта концепция созвучна ожиданиям, что ставки останутся низкими в течение длительного времени и косвенно может считаться аргументом в пользу инфляции активов, то есть роста рынков.