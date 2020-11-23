Московская биржа планирует начать во вторник торги американскими депозитарными акциями российского интернет-ретейлера Ozon.

«Московская биржа планирует начать торги американскими депозитарными акциями (American Depositary Shares — ADS) Ozon Holdings PLC 24 ноября 2020 года в 18:30 мск при условии старта торгов на NASDAQ. Ценные бумаги включены в первый уровень листинга Московской биржи», — говорится в релизе торговой площадки.

В сообщении уточняется график расчетов по сделкам в последующие несколько дней в связи с неторговым днем на биржах США 26 ноября и сокращенным торговым днем 27 ноября.

«Торги ADS Ozon Holdings PLC с 24 ноября будут проходить с частичным обеспечением и возможностью открывать короткие позиции », — указано в релизе.



Там также представлен торговый календарь и расписание торгов бумагами Ozon на Московской бирже .