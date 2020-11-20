Лидеры стран «Большой двадцатки» в ходе двухдневного онлайн-саммита обязались поддержать восстановление глобальной экономики и повысить устойчивость финансовой системы. Представители государств выразили желание построить «сильную и сбалансированную» эпоху после победы над эпидемией коронавируса, говорится в итоговой декларации.

«Мы обязуемся вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи после пандемии нового коронавируса», — сообщается в декларации.

В итоговой декларации упоминается поддержка многосторонней торговой системы и открытых рынков.

«Поддержка многосторонней торговой системы сейчас не менее важна, чем всегда. Мы стремимся реализовать создание свободной, справедливой, инклюзивной, недискриминационной, прозрачной, предсказуемой, стабильной торговой и инвестиционной среды, а также держать границы открытыми. Мы продолжим работать над обеспечением равных условий для создания благоприятной бизнес-среды», — говорится в документе.

Лидеры стран G20 заявили о решимости обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов для достижения экономического роста, говорится в Эр-Риядской декларации, выпущенной в воскресенье по итогам виртуального саммита, прошедшего под председательством Саудовской Аравии, которая в этом году занимала пост очередного председателя «Группы двадцати».

«Мы подчеркиваем нашу постоянную решимость обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов с целью достижения экономического роста в тот момент, когда мы реагируем на проблемы, вызванные пандемией», — сообщается в декларации.

Главы стран G20, помимо этого, поддержали инициативу о продлении до июня 2021 года моратория на выплату задолженностей беднейшими странами мира.

«Страны-члены G20 приложат усилия по дальнейшему выполнению инициативы о заморозке долгов беднейших стран для того, чтобы предоставить последним поддержку в преодолении влияния пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) в области общественного здравоохранения и социально-экономической сфере», — отмечается в документе по итогам саммита.

Лидеры заявили, что мировая экономика начинает восстанавливаться, но восстановление остается «неравномерным, весьма неопределенным и подверженным повышенным рискам спада». Однако они обязались поддержать восстановление глобальной экономики и повысить устойчивость финансовой мировой системы.

Страны обязались «продолжать использовать все доступные инструменты политики до тех пор, пока это необходимо, для защиты жизней, рабочих мест и доходов», а также призвали банки развития активизировать усилия по оказанию помощи беднейшим странам в преодолении кризиса.

Они признали особые проблемы, с которыми сталкиваются страны Африки и малые островные развивающиеся государства.

В декларации также содержится призыв к частным кредиторам присоединиться к мораторию по обслуживанию долга.

«Частные кредиторы не принимают участия в этой договоренности, и мы настоятельно рекомендуем им участвовать на сопоставимых условиях по запросу соответствующих стран», — говорится в документе.