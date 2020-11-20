Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Как рассказал глава комитета Андрей Макаров, комитет подержал поправки, подготовленные «Единой Россией». Ранее в Минфине сообщали, что объем поправок к проекту федерального бюджета на 2021—2023 годы составил около 3,5 трлн рублей. Как сообщила на заседании комитета первый замглавы Минфина РФ Татьяна Нестеренко, всего Минфин подготовил 639 поправок к бюджету.

Принятый Госдумой в первом чтении проект бюджета основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития страны. Он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022-м — на 3,4%, в 2023-м — на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%. Объем ВВП в 2021 году ожидается на уровне 115,53 трлн рублей, в 2022-м — 124,22 трлн рублей, в 2023-м — 132,82 трлн рублей.

Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн рублей, в 2022-м — 20,6 трлн рублей, в 2023-м — 22,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн рублей, в 2022-м — 21,88 трлн рублей, в 2023-м — 23,67 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн рублей, в 2022-м — 1,25 трлн рублей, в 2023-м — 1,41 трлн рублей.

По отношению к ВВП доходы бюджета сократятся с 16,7% ВВП в 2020 году до 16,2% ВВП в 2021-м, а затем будут постепенно расти до 16,6% ВВП в 2022 году и 16,8% ВВП в 2023-м. В то же время расходы снизятся с 21,1% ВВП в 2020 году до 18,6% в 2021-м и 17,6% в 2022 году, а в 2023-м составят 17,8% ВВП. Дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП — в 2022-м и 1,1% ВВП — в 2023-м.

Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования в объеме 2,94 трлн рублей в 2021 году, 1,87 трлн рублей — в 2022-м, 2,39 трлн рублей — в 2023-м. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2022 года установлен в объеме 18,315 трлн рублей, на 1 января 2023-го — 20,52 трлн рублей, на 1 января 2024-го — 22,95 трлн рублей. Верхний предел внешнего госдолга установлен на 1 января 2022 года в объеме 72 млрд долларов, на 1 января 2023-го — 73,2 млрд долларов, на 1 января 2024-го — 73,6 млрд долларов.

Объем ФНБ составит 12,45 трлн рублей (10,8% ВВП) в 2021 году, 12,49 трлн рублей (10,1% ВВП) — в 2022-м, 12,64 трлн рублей (9,5% ВВП) — в 2023-м.