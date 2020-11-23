Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу банка «Уралсиб» с «негативного» на «стабильный», подтвердив банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Пересмотр прогноза отражает мнение Fitch о достаточности запаса капитала банка для абсорбирования давления, связанного с пандемией, снизившимися ценами на нефть и сложной экономической обстановкой, без существенного ухудшения показателей капитала благодаря относительно низкой доле незарезервированных высокорисковых активов, консервативной структуре активов и умеренной прибыльности от основной деятельности до создания резервов. Процесс снижения качества ссуд пока был ограниченным.



РДЭ «Уралсиба» обусловлены его собственной кредитоспособностью, отраженной в его рейтинге устойчивости на уровне «bb-». Этот рейтинг по-прежнему отражает значительную клиентскую базу банка, улучшившиеся показатели покрытия «плохих» активов резервами, хорошие показатели капитализации в соответствии с МСФО и консервативный аппетит к риску в сегменте кредитования после запуска финансового оздоровления банка в 2015 году. При этом рейтинг устойчивости также учитывает слабые показатели прибыльности банка от основной деятельности.