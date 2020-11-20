Эксперты фиксируют рост мошеннических операций по всему миру в различных формах. Также велик риск попасть в финансовую пирамиду и потерять немалые средства. Как распознать эту схему, что делать и как компенсировать ущерб — рассказываем в статье.

1.Что такое финансовая пирамида?

Финансовая пирамида — это мошенническая схема получения дохода. Два самых ярких признака пирамиды: обещание нереально высокой доходности и стремление привлечь как можно больше вкладчиков. Финансы поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Те вносят деньги, затем привлекают новых людей — пирамида растет. Верхушка действительно может заработать. Если вы решите вложить свои деньги в финансовую пирамиду, надеясь стать партнером и обогатиться, оказавшись на верхушке, — вряд ли это получится.

2.Какие виды пирамид существуют?

  • Классическая финансовая пирамида. Иногда организаторы не скрывают ее сути. Доводы примерно такие: за счет Интернета появилось много каналов для привлечения новых партнеров, сегодня этот бизнес более успешен благодаря виртуальному пространству.
  • Пирамида как инвестиционная компания. Мошенники предлагают приобрести ценные бумаги, обещают вкладывать деньги в высокодоходное предприятие, в золотодобычу.
  • Пирамида как кредитная организация. Мошенники могут называть себя, например, «кредитным бюро», «центром финансовых услуг» и могут предлагать услуги кредитования или рефинансирования.
  • Пирамида как что-то еще: управляющая компания, потребительский кооператив, известная компания.

3.Как вычислить финансовую пирамиду?

У организации нет лицензии Банка России (либо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Федеральной службы по финансовым рынкам) на ведение заявленной деятельности.

А также можно вычислить пирамиду по другим признакам:

  • Предложение бонусов за привлечение новых клиентов.
  • Есть предварительные взносы.
  • Отсутствие финансовой отчетности, сведений о балансе.
  • Регистрация фирмы в офшорных зонах.
  • Отсутствие в договорах каких-либо гарантий ответственности перед вкладчиками.⠀ Страхование инвестиций отсутствует или оформлено на компанию, которая не в состоянии обеспечить реальное покрытие ответственности.
  • Организация активно рекламируется и публично обещает сверхвысокий доход при отсутствии рисков.

4.Что делать, если уже попал в финансовую пирамиду?

Организаторов финансовой пирамиды можно привлечь к ответственности. За это статьей 172.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность, а за привлечение денежных средств и рекламу пирамид участникам — административное наказание по статье 14.62 КоАП.

  1. Составьте письменную претензию в адрес компании. Требуйте вернуть деньги и сообщите организаторам, что обратитесь в правоохранительные органы, если не вернут средства.
  2. Обратитесь в полицию или прокуратуру с заявлением о наличии признаков состава преступления (правонарушения). Подайте гражданский иск «О взыскании вложенных денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда».
  3. Соберите документы, которые доказывают, что вы передали (перечислили) деньги мошенникам: договор, выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер.
  4. Обратитесь к адвокату, у которого есть опыт в таких делах. По возможности найдите других жертв мошенников и составьте коллективный иск.

5.Можно ли вернуть свои деньги?

Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров может компенсировать потерянные средства, но только пострадавшим от организаций, которые есть в реестре фонда. Вам могут выплатить те деньги, которые вы внесли в финансовую пирамиду, без учета процентов и за вычетом полученных доходов. Максимальная сумма, которую вы можете получить, — 35 тыс. рублей. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и их наследники могут рассчитывать на компенсацию в пределах 250 тыс. рублей.

Чтобы получить выплаты, понадобится оригинал документа, который подтверждает, что вы отдали деньги этой организации. В нем должна быть четко прописана сумма, которую вы внесли. Полный перечень документов лучше уточнить по телефонам фонда или через его онлайн-приемную.

Бонус

Даже если вам показали официальную бумагу, ее лучше перепроверить. Сверьтесь со «Справочником по кредитным организациям» и «Справочником участников финансового рынка».

Проверить регистрацию компании можно в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России.

С жалобами также можно обратиться в Банк России, в проект « За права заемщиков», в Союз защиты прав потребителей финансовых услуг ( ФинПотребСоюз), в Конфедерацию обществ потребителей ( КонфОП).

А вы попадали в финансовые пирамиды? Как вышли из них? Обращались в полицию?

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru