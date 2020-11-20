Эксперты составили прогнозы, как изменится ландшафт сложных киберугроз в 2021 году, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Одним из ключевых и наиболее опасных трендов они называют приобретение мошенниками ресурсов для первичного проникновения в сеть жертвы у других злоумышленников. Такие схемы проникновения применяются при проведении сложных целевых кампаний.

Также эксперты прогнозируют, что раскрытие информации о кибероружии через официальные каналы правительственных организаций позволит активнее бороться с кампаниями кибершпионажа; компании Кремниевой долины будут все чаще преследовать брокеров эксплойтов нулевого дня в судебном порядке; вырастет число целевых атак на сетевые устройства, мошенники будут собирать учетные данные пользователей с помощью методов социальной инженерии.

По мнению экспертов, на смену случайным атакам с широким кругом потенциальных жертв приходят целевые атаки, в которых злоумышленники требуют от организаций крупный выкуп. Также атаки станут более разрушительными; мошенники будут активно эксплуатировать уязвимости в 5G; кроме того, организаторы сложных киберкампаний продолжат наживаться на пандемии и использовать ее для проникновения в целевые системы, считают эксперты.