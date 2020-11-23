Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Московского Коммерческого Банка на уровне «ruВВ-» и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный», говорится в релизе агентства.

«Позитивный» прогноз по рейтингу установлен в связи с ожиданиями агентства по повышению диверсификации деятельности за счет развития гарантийного бизнеса и запуска факторинга в рамках утвержденной стратегии развития, что позволит банку повысить уровень операционной эффективности. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, значительным запасом капитала, адекватной оценкой ликвидности, удовлетворительным качеством активов и уровнем рентабельности, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, на 1 октября 2020 года около 31% валовых активов банка размещено на корсчете и депозитах в Банке России, 25% формирует портфель ценных бумаг, преимущественно представленный вложениями в КОБР. Адекватная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности: благодаря преобладанию в структуре активов краткосрочных высоколиквидных компонентов (на 1 октября 2020 года ликвидные активы полностью покрывают привлеченные средства).