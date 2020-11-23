Клиенты финорганизаций в ноябре активизировались с жалобами в Центробанк, свидетельствуют данные информационного бюллетеня «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса» .

За период с 4 по 18 ноября количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, составило 11,3 тыс., что на 7,4% больше, чем за период с 22 октября по 3 ноября.

За отчетный период наибольшая доля всех обработанных жалоб — 62% — пришлась на кредитные организации. В отношении субъектов страхового дела было получено 15% всех обработанных жалоб, в отношении микрофинансовых организаций — 10,5%. По вопросам потребительского кредитования поступило 23,9% всех обработанных жалоб, ипотечного кредитования — 8,1%, ОСАГО — 11,4%, деятельности МФО по предоставлению займов — 9,1%.

Наибольшее количество жалоб поступило по теме взыскания просроченной задолженности, хотя доля данной тематики в общем количестве обработанных жалоб постепенно снижается (10,8% против 12,6% за предыдущий отчетный период). Удельный вес второй по количеству поступающих жалоб тематики — «проблемы с погашением (включая реструктуризацию/рефинансирование)» — составил 8,9%. Доля жалоб, относящихся к новым (возникшим в условиях эпидемии коронавирусной инфекции) тематикам, снизилась до 34,9% от общего количества жалоб на проблемы с погашением (за период с 22 октября по 3 ноября равнялась 35,7%). В числе прочего продолжают поступать жалобы на навязывание дополнительных услуг при реализации финансовых продуктов (8,6% от общего количества обработанных жалоб) и неверное применение коэффициента «бонус-малус» (7,5%).



За период с 5 по 18 ноября в кол-центр Банка России поступило 9,1 тыс. звонков (на 21% больше, чем с 22 октября по 4 ноября). Наибольшее количество звонков связано с запросом статуса обращения (6,4% от общего объема).