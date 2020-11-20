Народный банк Китая (ЦБ) в понедельник укрепил курс юаня к американскому доллару до максимума за последние почти 30 месяцев, свидетельствуют данные регулятора.

В понедельник ЦБ установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,5719.

Это максимальный курс юаня к доллару с 26 июня 2018 года, когда 1 доллар стоил 6,5782 юаня.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай будет сохранять стабильный курс юаня на рациональном уровне.