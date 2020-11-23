Банки продолжают реструктуризацию кредитов граждан и предпринимателей, указывает ЦБ РФ в информационном бюллетене «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса» .

За последние две недели граждане направили в банки 57 тыс. обращений о реструктуризации кредитов. Количество заявлений от предпринимателей составило за этот период 3,6 тыс.

За период с 20 марта по 18 ноября банки реструктурировали 92,6 тыс. кредитов малого и среднего бизнеса на общую сумму 818,7 млрд рублей. В среднем объем одного реструктурированного предпринимательского кредита составляет 8,8 млн рублей.

За этот же период банками была проведена реструктуризация 1,7 млн кредитных договоров с гражданами на общую сумму свыше 820 млрд рублей.

В связи с тем, что 30 сентября закончился срок подачи заявлений на кредитные каникулы, банки рассматривают поступающие требования кредитных каникул, датированные числами после 30 сентября, в рамках собственных программ реструктуризации, следуя рекомендациям регулятора, указано в обзоре.



Согласно информации, полученной от 33 крупнейших банков, в период с 20 марта по 1 октября объем реструктурированной ссудной задолженности юрлиц превысил 5 трлн рублей, или 15,4% от совокупного портфеля обследуемых банков (кроме субъектов МСП).