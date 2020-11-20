Как снизить нагрузку на контакт-центры с помощью чат-ботов и голосовых помощников? Каковы основные тренды ближайших лет в области речевых технологий? Какие компетенции голосовых помощников наиболее востребованы бизнесом? И насколько голосовые роботы способны заменить сегодня живых операторов?

На эти темы рассуждали гости программы «Деловой гамбит» директор департамента сервисного обслуживания клиентов Триколора Екатерина Павлова и руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов компании BSS Юрий Ледаков.

Выбор участников не случаен. Компанию BSS и Триколор связывает масштабный проект по внедрению речевых технологий BSS в контактном центре Триколора. Внедренный в начале осени чат-бот уже сейчас общается с клиентами во всех текстовых каналах, качественно снизив нагрузку на операторов. В ближайшее время текстовый робот будет дополнен голосовым помощником и вместе они сделают клиентскую службу мультиплатформенного оператора одной из самых технологически продвинутых в стране.

Почему голос именно сейчас стал очень перспективным каналом? Что актуальнее - чат-бот или голосовой помощник? Отчего не стоит противопоставлять текстовый и голосовой канал? Как работает омниканальность в речевых технологиях? Каким образом голосовой и текстовый робот влияют на лояльность клиентов? Как они определяют эмоциональную окраску и тональность? В чем ценность речевой аналитики?

Ответы на эти и другие вопросы смотрите в видеозаписи радиоэфира или слушайте в аудиоверсии на сайте .