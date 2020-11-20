Дочерние компании мультинациональных корпораций и оптовые поставщики импортных товаров пожаловались на массовые отказы российских налоговых органов в учете расходов на выплату процентов по займам, пишет РБК . Инспекции воспринимают возврат одолженных внутри группы средств с процентами как вывод прибыли из-под налогообложения. В Федеральную налоговую службу (ФНС) обратилась Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Как отмечается в письме, если компания нуждается в финансировании из-за дефицита оборотных средств и берет кредит под процент от аффилированной, взаимозависимой организации, налоговая по умолчанию делает вывод, что цель операции — вывод прибыли из-под налогов в России.

Необходимость в трансграничных займах обусловлена спецификой работы поставщиков, пояснил партнер, руководитель группы по разрешению налоговых споров Deloitte Антон Зыков. Например, дистрибьюторы закупают товары у иностранных производителей и перепродают на локальном рынке, а розничные сети и магазины добиваются от них значительных отсрочек — до шести — восьми месяцев. Оптовые поставщики при закупке товаров рассчитываются с заводами сразу, а получают деньги от своих партнеров намного позже. В результате возникают кассовые разрывы, для покрытия которых поставщикам нужны займы.

Ситуация возникновения такого разрыва и его покрытия за счет заемных средств является обычной, поэтому не должна признаваться по умолчанию необоснованной или неправомерной, подчеркивается в письме РАТЭК. Если вместо займа дистрибьютор увеличит отсрочку платежа, подорожает сам товар. По мнению бизнеса, налоговая не должна отказывать в учете расходов на уплату процентов лишь в силу взаимозависимости с кредитором. Как считает бизнес, нужно исходить из следующего положения: если альтернативные решения привели бы к схожим финансовым результатам, то заемное финансирование нельзя признавать необоснованным. В письме бизнес выразил надежду, что ФНС поднимет эту проблему на площадке Консультативного совета при службе и выпустит аналогичные разъяснения по вопросам налогообложения трансграничных займов, сформулировав «ясные и недвусмысленные критерии».

Как заявлял глава ФНС Даниил Егоров на Налоговом форуме в ТПП, заимствования и кредиты не могут не рассматриваться как особо привлекательные институты для агрессивного налогового планирования. Аффилированность заемщика и кредитора сама по себе не должна вести к увеличению налоговых обязательств. При проверках инспекторы оценивают следующие параметры: размер займа; условия, которые не должны отличаться от рыночных; наличие деловой цели; соответствие договора займа экономическому смыслу.

Если независимый кредитор (например, банк) не дал бы аналогичный «неадекватно большой» заем на рыночных условиях, налоговый орган может заподозрить «схему». Возникают подозрения, что трансграничные займы способствуют перекачиванию прибыли за рубеж, пояснил Зыков. В таком случае фирме исключат учтенные затраты на уплату процентов по займу из состава расходов и доначислят налог на прибыль. Ситуация обостряется в конце года, когда налоговые инспекции по всей стране определяют, к какой компании прийти с выездной проверкой, срок давности привлечения к ответственности — три года, отметил Зыков.