Технологию распознавания клиентов по лицу на входе в отделение в нескольких отделениях запустил Альфа-Банк, пишут «Известия» . Пилотные проекты есть у ВТБ и «Открытия». Промсвязьбанк, Банк ДОМ.РФ и Почта Банк прорабатывают аналогичные решения, рассказали представители кредитных организаций.

Если клиент ранее сдавал биометрию, система узнает его и передаст сотруднику необходимую информацию: имя, используемые сервисы, возможную причину посещения, пояснили в Альфа-Банке. При получении талона в терминале система приветствует человека по имени и показывает таргетированные специально на него предложения услуг и сервисов на экране.

Реализовывать решение по потоковому распознаванию лиц в офисах банка в ближайшее время начнет «Открытие», рассказал его представитель. Способ идентификации еще уточняется — это могут быть лицо, походка, поза в ожидании, отметили в банке. Там планируют запустить проект по распознаванию эмоций клиента в момент его общения с операционистом, чтобы определить качество обслуживания и давать сотруднику рекомендации во избежание конфликтных ситуаций. ВТБ совместно с «Ростелекомом» тестирует проект по лицевой идентификации клиентов в отделении — на входе, при навигации по залу и обслуживании на фронт-линии. Почта Банк при открытии счета собирает биометрические данные клиентов, которые потом использует при каждом визите. Сейчас банк разрабатывает технологию, которая позволит идентифицировать уже действующих клиентов среди посетителей «Почты России». Сведения будут передаваться сотруднику банка, работающему в почтовом офисе. Операционист сможет сделать клиенту индивидуальное предложение.

Важно отработать систему так, чтобы биометрическая идентификация не вызывала у клиентов ощущения слежки и негативных эмоций, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Индивидуальные предложения, сделанные лично менеджером в банке, повысят их конверсию по сравнению с рассылкой СМС-уведомлений, уверен он.

Система распознавания лиц может сравнивать клиента с черными списками банка и определять мошенников уже на входе в отделение, пояснили эксперты. Черный список — это реестр, содержащий информацию о недобросовестных заемщиках и лицах, которые ранее пытались совершить мошеннические действия с финансовыми операциями. Если мошенник приходит в разные отделения с разными поддельными паспортами, при оформлении заявки в кредитном конвейере можно проверить, был ли уже подобный запрос с таким фото, добавили эксперты.