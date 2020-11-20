Оформить карту по специальному тарифу для «Черной пятницы» можно в период с 23 по 29 ноября.

«Черная пятница» – традиционный день распродаж, который позволяет купить многие необходимые товары с крупной скидкой. «Восточный» предлагает клиентам расширить возможности для шопинга, оформив кредитную карту на выгодных условиях. Карта «90 дней без процентов», оформленная по тарифу для «Черной пятницы», не требует платы за оформление и обслуживание, но главное ее преимущество – специальные условия:

повышенный кредитный лимит – до 500 тысяч рублей,

90 дней льготного периода, в течение которых проценты не начисляются,

сниженная ставка по кредиту вне льготного периода – до 18% годовых,

повышенный кешбэк – до 15% в категории «Онлайн-покупки» (что весьма кстати в дни распродаж) и до 20% кешбэка в категории «За рулем».

Одно из основных преимуществ карты «90 дней без процентов» – система кешбэка, которая позволяет клиенту самостоятельно выбирать, за покупки в каких категориях он сможет вернуть больше денег. На выбор дается 5 бонусных категории: «Онлайн-покупки» (до 15% кешбэка за покупки в Интернете и 1% кешбэка за все остальные покупки), «За рулем» (20% кешбэка за расходы на АЗС, 5% за оплату парковки, такси и каршеринга, 1% за все остальное), «Отдых» (10% кешбэка за расходы на кино и такси и 5% кешбэка за кафе и рестораны, 1% за остальные покупки), «Тепло» (5% кешбэка за оплату ЖКУ, покупки в аптеках и общественный транспорт и 1% за остальные покупки), «Все включено» (2% кешбэка на все покупки). Менять предпочтительную категорию кешбэка можно каждый месяц через мобильный или интернет-банк «Восточного».

Предложение ограничено по времени: оформить карту по специальному тарифному плану можно с 23 по 29 ноября 2020 года в любом отделении банка «Восточный». Оставить заявку на оформление карты «90 дней без процентов» и подробнее познакомиться с условиями обслуживания можно также на сайте банка . Банк «Восточный» принимает решение о выдаче и доставляет карту в удобное клиенту место в течение 24 часов.