Агентство по страхованию вкладов 24 ноября начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Международного Коммерческого Банка, у которого 13 ноября этого года была отозвана лицензия . Об этом сообщается на сайте АСВ.

Согласно реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму 357,3 млн рублей могут обратиться 710 вкладчиков, в том числе 160 вкладчиков — юридических лиц, которым причитается в общей сложности 77,1 млн рублей.

Прием заявлений вкладчиков и сами выплаты будут осуществляться через Россельхозбанк, напоминают в АСВ (см. список отделений , доступных для получения компенсаций).

«Агентство просит вкладчиков учитывать эпидемиологическую обстановку и по возможности воздержаться от обращения в банк-агент в периоды повышенной нагрузки, в том числе в первые дни выплат», — подчеркивается в релизе.

Вкладчики могут с 24 ноября воспользоваться электронными сервисами АСВ на едином портале государственных и муниципальных услуг и получить информацию о размере причитающегося и выплаченного возмещения. Для получения услуг можно использовать баннер, размещенный на главной странице официального сайта АСВ, либо выбрать соответствующую услугу агентства непосредственно на портале госуслуг .



Напомним, размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения , установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн). Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.