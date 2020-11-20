Компания ИНВЕРСИЯ информирует о переходе АО "Нефтепромбанк" на ЦАБС "БАНК 21 ВЕК".
В рамках проекта был запущен основной комплекс решений по автоматизации всего спектра услуг, предоставляемых Банком своим клиентам. Среди установленных продуктов: Ядро, Кредитные договоры, Депозитные договоры, Кассовый офис, Гарантии, Собственные векселя банка, модули СМЭВ, модули системы "Фонд". Кроме того, реализован значительный пакет отчётных форм необходимых Банку.
Внедрение было осуществлено совместными усилиями проектной команды компании и ИТ-специалистами Банка, причём большая часть настроек системы была произведена с марта по июнь 2020 года - дистанционно. В рамках проекта также выполнена обязательная интеграция с Мультисервисной платежной системой.
АО "Нефтепромбанк" создан в 1992 году по инициативе крупнейших предприятий и организаций нефтегазового комплекса России. Банк предоставляет полный спектр банковских услуг частным лицам, корпоративным клиентам и финансовым институтам. Главная задача Банка – эффективное финансирование реального сектора экономики. Большое внимание уделяется отраслевой диверсификации кредитного портфеля по региональной структуре и отраслевой принадлежности клиентов.
Компания ИНВЕРСИЯ – основана в 1990 году и является одной из ведущих российских компаний-разработчиков на рынке банковского программного обеспечения. Компания занимается комплексной автоматизацией кредитно-финансовых организаций, автоматизацией отдельных направлений бизнеса, системной интеграцией, осуществляет поставку системного ПО, сетевого и серверного оборудования.
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