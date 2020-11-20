В рамках проекта был запущен основной комплекс решений по автоматизации всего спектра услуг, предоставляемых Банком своим клиентам. Среди установленных продуктов: Ядро, Кредитные договоры, Депозитные договоры, Кассовый офис, Гарантии, Собственные векселя банка, модули СМЭВ, модули системы "Фонд". Кроме того, реализован значительный пакет отчётных форм необходимых Банку.

Внедрение было осуществлено совместными усилиями проектной команды компании и ИТ-специалистами Банка, причём большая часть настроек системы была произведена с марта по июнь 2020 года - дистанционно. В рамках проекта также выполнена обязательная интеграция с Мультисервисной платежной системой.