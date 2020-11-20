Число убыточных банков достигнет пика в 2021 году, считают опрошенные Банки.ру эксперты. По мнению «Эксперт РА», к середине следующего года со снижением регулятивного капитала могут столкнуться до 50% кредитных организаций.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» представило актуализированный индекс здоровья банковского сектора по итогам трех кварталов 2020 года. Он показывает долю банков, которые, по мнению аналитиков, не допустят дефолта в течение ближайших 12 месяцев. Индекс, как и по результатам первого полугодия, остался на уровне 90,7%. Это означает, что 9,3%, или 35 банков, находятся под риском дефолта на горизонте года.

Индекс здоровья стагнирует после резкого роста в конце 2019 года. Это связано с тем, что весной и летом Банк России приостанавливал выездные проверки и реже применял крайние меры регулятивного воздействия. В октябре и ноябре темпы отзыва лицензий ускорились: за полтора месяца лицензий лишились сразу пять кредитных организаций. Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов допускает, что на фоне второй волны пандемии Банк России может снова снизить темпы очистки банковского сектора, поэтому большая часть ожидаемых дефолтов реализуется ближе ко второй половине 2021 года.

При этом уже сейчас аналитики отмечают негативные тенденции в секторе. Так, за девять месяцев 2020 года 50% банков испытали чистый отток средств физических лиц и 34% — отток средств предприятий со счетов. 36% действующих банков столкнулись со снижением регулятивного капитала. С учетом того, что реальный масштаб потерь по кредитному риску из-за реструктуризаций и регуляторных послаблений пока не отражен в отчетности полностью, доля банков, испытывающих потерю собственных средств, может возрасти. По словам Юрия Беликова, по итогам первого полугодия 2021 года доля банков, допустивших снижение регулятивного капитала, может превысить 40% и даже приблизиться к 50%.

По данным НКР, на начало 2020 года в системе было 69 убыточных кредитных организаций (16% от общего числа), а к апрелю их доля достигла локального максимума — 28%. В последующие месяцы число убыточных кредитных организаций снижалось, и к началу октября их доля составляла 26%. При этом эксперты ожидают, что число убыточных банков будет расти. «Пик роста убыточных банков будет наблюдаться к концу первого полугодия следующего года, когда банки будут обязаны в полной мере отразить ухудшение качества ссуд и понести расходы на доформирование резервов», — считает старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.

Восстановление прибыльности банковского сектора до докризисного уровня откладывается на год-полтора, считают опрошенные Банки.ру эксперты. «Побить рекорд 2019 года (1,7 трлн рублей чистой прибыли сектора. — Прим. Банки.ру) удастся не ранее 2022 года: в следующем году давление на финансовый результат банков окажет отмена регулятивных послаблений и необходимость формирования резервов по реструктурированным в 2020 году ссудам», — отмечает управляющий директор рейтингового агентства «НКР» Михаил Доронкин.



Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru