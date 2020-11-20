Чтобы воспользоваться сервисом бесконтактной оплаты Кошелек Pay, нужно установить мобильное приложение «Кошелек». Загрузить в приложение банковские карты можно прикоснувшись смартфоном с NFC, введя реквизиты вручную. Оплачивать покупки с помощью Кошелек Pay можно по всему миру.



«Бесконтактными платежами пользуются практически все наши клиенты, и для них Кошелек Pay — отличная альтернатива Google Pay и Samsung Pay, не привязанная к платформе смартфона. Для нас очень важно давать клиенту свободу выбора: он может пользоваться удобным ему сервисом, а мы обеспечиваем ему надежные и быстрые платежи с карт Альфа-Банка», — комментирует руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка Майкл Тач.



«Миссия Кошелька — избавить мир от пластиковых карт и полностью заменить привычный бумажник. Поддержка карт Visa — очередной шаг на пути к нашей большой цели. Теперь пользователи приложения могут загрузить в смартфон ещё одну карту, которую они активно используют в повседневной жизни», — отметил Кирилл Горыня, CEO Cardsmobile.



Оплачивать покупки с помощью Кошелек Pay — это безопасно. Данные пользователей передаются продавцу в зашифрованном виде. Сервис сертифицирован на соответствие международным стандартам безопасности платежных систем.



В приложение «Кошелек» можно перенести не только банковские, но и дисконтные карты, чтобы получать скидки в любимых магазинах. Среди партнеров приложения — крупнейшие торговые сети страны.



Убедитесь, что у вас установлена актуальная версия приложения Кошелек, чтобы оплачивать покупки бесконтактно картами Visa. Сервис бесконтактной оплаты Кошелек Pay работает на всех Android-смартфонах с NFC и версией операционной системы 5.0 и выше.