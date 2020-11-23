Поддержку рейтингу оказывает в том числе критическая системная значимость Газпромбанка для российского финансового рынка.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Газпромбанка на уровне «AA+(RU)», прогноз — «стабильный». Об этом сообщается в понедельник на сайте агентства.
Рейтинг рублевых облигаций подтвержден также на уровне «AA+(RU)», субординированных облигаций — на уровне «A+(RU)».
Кредитный рейтинг ГПБ «обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также удовлетворительной позицией по ликвидности и фондированию», отмечается в сообщении.
Дополнительную поддержку рейтингу оказывает критическая системная значимость Газпромбанка для российского финансового рынка, указывает АКРА.
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