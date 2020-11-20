Промсвязьбанк (ПСБ) разработал новый кредитный продукт для малого и среднего бизнеса «Без бумаг. Оборотный». Кредит учитывает индивидуальные финансовые показатели компании, что позволяет клиентам банка получать наиболее выгодные кредитные предложения по ставке от 11,9%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Предприниматели могут оформить кредит на любые цели полностью онлайн на сайте ПСБ. Разработанная банком кредитная платформа «Без бумаг» позволяет получить финансирование малому и среднему бизнесу по двум документам на сумму до 10 млн рублей.

Банк использует большие данные для анализа платежеспособности клиентов, что гарантирует точную настройку кредитных моделей и их ценообразования с учетом персонального риска, поэтому потребители с более высоким кредитным качеством смогут получить более дешевое финансирование.