МТС изучили активность использования жителями Москвы интернет-ресурсов и приложений для торговли ценными бумагами в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года. За год интернет-трафик на приложения и сайты для торговли на фондовом рынке вырос в пять раз.

«На активность частных инвесторов повлияло снижение ставок по банковским депозитам и падение фондового рынка в марте 2020 года, во время которого цены акций российских и зарубежных компаний стали привлекательнее для покупки», — говорится в исследовании.

Кроме того, возросший интерес к частному инвестированию был подкреплен активным внедрением цифровых сервисов с удаленной идентификацией, позволяющих открыть брокерский и индивидуальный инвестиционный счет не выходя из дома.



Аудитория интернет-ресурсов и приложений для торговли ценными бумагами, по данным аналитики МТС, за год помолодела. Доля интернет-трафика, сгенерированная пользователями в возрасте 20—34 лет, за год выросла на треть и к октябрю 2020 года достигла почти 40%. Доля аудитории в возрасте от 35 до 44 лет опустилась ниже 48% по сравнению с 53% годом ранее.

Подавляющее большинство частных инвесторов в столице — 91% — предпочитают пользоваться брокерскими сервисами при помощи смартфона из-за интуитивно-понятного интерфейса приложений, постоянного развития функционала, наполнения новостных блоков, внедрения геймификации и оперативных маркетинговых предложений. При этом у половины пользователей установлено два и более приложений, что связано с большим разбросом ставок на комиссионные услуги банков и брокеров.

Частота и длительность использования приложений брокеров зависит от стратегий инвестирования, из которых можно выделить две основные группы:

63% пользователей можно определить как долгосрочных инвесторов. Они открывали приложение один — пять раз в неделю. Такая периодичность подходит для изучения аналитики и корректировки портфеля.

22% клиентов заходили в приложение более 100 раз в неделю, что характерно для активной торговли в течение дня, когда необходим постоянный мониторинг курса акций, или для начинающих инвесторов, знакомящихся с фондовым рынком.

В течение дня максимальная активность пользователей фиксировалась с 16:00 до 19:00 мск, когда идут торги в Москве и открывается биржа в США. Спад активности пользователей наблюдался к 22:00 — ближе к завершению вечерней торговой сессии в России и окончанию торгового дня на американской бирже.