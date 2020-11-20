Банк «Открытие» предоставил возможность предпринимателям провести расчеты картой платежной системы «Таможенная карта» с 50-процентной скидкой. Банк снизил в два раза тарифы для новых и текущих клиентов, которые ранее не пользовались продуктом, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Предложение доступно по 31 марта 2021 года.



Карта предназначена для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и осуществляют платежи в пользу таможенных органов. Карта позволяет проводить онлайн-оплату таможенных платежей в день декларирования товаров без авансирования средств и выпуска пластика.



«Пользователям доступен бесплатный многофункциональный личный кабинет, с доступом к электронному декларированию и полезной отчетностью — упрощает бухгалтерский учет, сокращает операционные затраты компании», — говорится в релизе.

Для удобства пользователей реализован «бесшовный» переход из онлайн-приложения банка в личный кабинет платежной системы по технологии single sign on. Она позволяет клиенту всего один раз пройти процедуру аутентификации при входе в личный кабинет банка.

«Виртуальная таможенная карта выпускается и обслуживается бесплатно. Направить заявку на выпуск карты можно через интернет-банк «Бизнес-портал». Карта активируется в режиме онлайн», — прокомментировала заместитель директора департамента развития среднего бизнеса банка «Открытие» Татьяна Асмаковец.