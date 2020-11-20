Банк «Левобережный» разработал антикризисные меры поддержки для ИП в части расчетно-кассового обслуживания. За 500 рублей в месяц предприниматели получат комплекс услуг — от открытия счета до дистанционного банковского обслуживания (ДБО), сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В базовый пакет за 500 рублей входит: открытие счета, заверение копий документов, оформление карточки образцов подписей, выписка из ЕГРИП, выпуск бизнес-карты и корпоративной карты, подключение к ДБО, три платежных поручения и внесение до 25 тыс. рублей на счет ежемесячно», — говорится в релизе.

При необходимости внесения наличных свыше лимита можно докупить сет «Теплый прием». Есть сеты для эквайринговых операций, для внутрибанковских, бюджетных платежей и оплат в другие кредитные организации, для перечисления на счета физлиц и т. д. Каждый месяц можно выбирать один или несколько актуальных сетов и платить только за то, что нужно.

После подачи заявки на открытие расчетного счета вам сразу станут доступны операции зачисления. Расходные операции можно будет осуществлять после предоставления документов в банк.