Абсолют Банк снизил размер первоначального взноса по программам коммерческой ипотеки для покупки нежилых помещений и машино-мест, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Взнос при займе на покупку коммерческого объекта на вторичном рынке снизился на 10% и составляет 30% от стоимости помещения. Минимальный первоначальный взнос при покупке коммерческой недвижимости на первичном рынке теперь начинается от 20,01%», — говорится в релизе.

Также улучшились условия по коммерческой ипотеке для заемщиков, которые являются собственниками бизнеса или самозанятыми. При приобретении машино-места и нежилой недвижимости на первичном рынке им необходимо будет внести 30% от стоимости объекта. По данным Абсолют Банка, спрос на приобретение коммерческой недвижимости к концу лета вернулся на уровень февраля 2020 года, а за два осенних месяца вырос еще на 15%.

Кредит на покупку недвижимости по программе «Коммерческая ипотека» можно взять в Абсолют Банке с минимальной ставкой в 10,59%, а на покупку машино-места — с минимальной ставкой 9,59%. Срок кредита — до 30 лет.