Пандемия запустила системный экономический кризис, подобного которому мир не знал со времен Великой депрессии, заявил президент РФ Владимир Путин в субботу, выступая на саммите Группы двадцати (G20).

«Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным. Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии еще не знал», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россия направила 4,5% ВВП на минимизацию последствий пандемии, это позволило избежать необратимых потерь.