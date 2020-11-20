Массовая безработица и рост бедности остаются в 2020 году главными рисками для мира. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, выступая в субботу на саммите G20.

«Несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском остается массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности», — сказал Путин.