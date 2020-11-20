Держатели новой кредитной карты ОТП Банка «120 дней без процентов» могут снимать наличные в банкоматах любых банков без комиссии, а также получать за это кешбэк, говорится в релизе финучреждения.



Среди особенностей карты — 120 дней льготного периода, кешбэк за покупки и процентная ставка от 13,9%.

В линейке кредитных карт ОТП Банка также появилась новая кредитная карта «По нулям»: бесплатное обслуживание и снятие наличных, отсутствие комиссии за переводы и пополнение, и комиссия за использование карты только в те дни, когда она используется для любых типов операций. Комиссия составит один рубль за 1 тыс. рублей задолженности. Нет задолженности — нет оплаты, уточнили в банке.